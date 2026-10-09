Реконструкцию остановки «Троицкое» завершили в Солнечногорске

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Реконструкцию остановки «Троицкое» на Пятницком шоссе рядом с деревней Лыткино в Солнечногорске закончили 8 октября. После атаки БПЛА в ночь на 6 октября специалисты оперативно установили новый павильон взамен поврежденного и восстановили освещение улично-дорожной сети.

Сотрудники управления благоустройства и содержания территории обследовали конструкцию, оценив надежность креплений и ее техническое состояние. Проверка подтвердила возможность эксплуатации павильона: пассажиры уже могут пользоваться остановкой в полном объеме.

«В кратчайшие сроки заменили поврежденную конструкцию. Привели в порядок территорию, чтобы пассажиры могли спокойно и безопасно пользоваться общественным транспортом. Благодарю все службы за оперативность и слаженность», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Поврежденные металлические элементы прежнего павильона отправили на утилизацию. Когда БПЛА попал в остановку, людей на ней не было.

Параллельно в Солнечногорске продолжается замена поврежденного взрывной волной остекления многоквартирных домов в деревне Лыткино и поселке Поварово.