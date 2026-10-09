Завод сухих кормов для животных построят в Дмитрове в 2029 году

В Дмитрове планируют построить новый завод по выпуску сухих кормов для кошек и собак. Соглашение о реализации проекта стоимостью четыре млрд рублей подписали на выставке «Золотая осень — 2026» заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин и учредитель «Петкорм» Роберт Имангулов, рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

На предприятии установят две производственные линии, каждая из которых рассчитана на выпуск 25 тысяч тонн продукции в год. Таким образом, общая мощность комплекса составит 50 тысяч тонн сухих гранулированных кормов ежегодно. Строительство и запуск производства запланированы на 2026–2029 годы. Проект позволит организовать 80 новых рабочих мест.

«Подмосковье последовательно расширяет производство востребованной продукции и создает условия для реализации крупных инвестиционных проектов. Новый завод станет еще одним современным производством и позволит увеличить выпуск отечественных кормов для домашних животных. Важно, что проект предусматривает создание новых рабочих мест и дальнейшее развитие промышленной площадки в регионе», — отметил Вячеслав Духин.

«Петкорм» уже выпускает корма для домашних животных на предприятии в Дмитровском округе. Завод площадью 10 тысяч квадратных метров построили в 2018 году, а с декабря 2021-го он работает круглосуточно. Ежемесячно здесь производят около 1 250 тонн продукции.

Предприятие оснащено современными технологическими линиями, собственной лабораторией для проверки качества и экспериментальным цехом, где разрабатывают новые рецептуры.

Расширение производства должно увеличить выпуск отечественных кормов для домашних животных и способствовать развитию в Подмосковье промышленности, выпускающей продукцию с высокой добавленной стоимостью.