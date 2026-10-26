В деревне Андрианково Одинцовского округа завершили газификацию

В деревне Андрианково Одинцовского городского округа завершили работы по газификации. Об этом сообщило Министерство энергетики Московской области.

В рамках региональной программы построили газораспределительные сети протяженностью 5,8 километра. Более 100 жителей деревни могут бесплатно подвести газ до границ своих участков по программе социальной газификации — для этого достаточно подать заявку, удобнее всего через интерактивную карту газификации.

«Газификация населенных пунктов Подмосковья остается одним из приоритетов и не сбавляет высокий темп: с начала года возможность пользоваться экономичным энергоресурсом получили более 3 тысяч жителей региона. Мы строим инфраструктуру системно: сначала сети, потом доступность подключения для каждого жителя. А благодаря программе социальной газификации и льготам подключение становится не просто возможным, а по-настоящему доступным», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

В регионе действуют льготы на подключение к газу: голубое топливо бесплатно подводят до границ участка и заводят на территорию собственника. Полностью компенсируются работы по подключению и покупка газового оборудования стоимостью до 80 тыс. рублей.

Чтобы воспользоваться льготой, населенный пункт должен быть газифицирован и расположен в Подмосковье, подключение — первичным по программе социальной газификации, заявитель — собственником и зарегистрирован в газифицируемом доме, а сам дом — единственным жилым объектом в его собственности. Подать заявку на льготную газификацию можно только через портал РПГУ.