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    Свыше тысячи подмосковных школьников прошли трек «Орленок-Лидер»

    Фото: Министерство образования Московской области

    Более тысячи школьников Московской области приняли участие в треке «Орленок-Лидер» программы «Орлята России». Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

    В начале учебного года ребята вместе с педагогами обсуждали качества лидера, учились работать в команде и искать совместные решения. Школьники участвовали в кинолектории «Настоящий лидер» и акции «Говорим и показываем», выполняли творческие задания «Эликсир вдохновения» и «Алфавит лидера».

    Также они проходили командные испытания, участвовали в морском путешествии и экспедиции за знаниями, разрабатывали собственный «Кодекс лидера» и работали над проектами городов Мечты, Дружбы и Лидеров. Отдельные творческие мастерские провели наставники «Движения Первых».

    В пресс-службе ведомства отметили, что занятия помогают школьникам развивать ответственность, навыки общения и сотрудничества, учиться поддерживать друг друга и вместе достигать поставленных целей.

    Всероссийский проект «Навигаторы детства» реализуется Росдетцентром при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

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