Пробы горячей воды повторно взяли в микрорайоне Поваровка в Солнечногорске

В микрорайоне Поваровка в Солнечногорске 16 октября специалисты вновь взяли образцы горячей воды после перевода теплоснабжения на постоянную схему. В процедуре участвовали сотрудники администрации округа и представители предприятия «Солнечногорское ЖКХ».

Проверку организовали на блочно-модульной котельной, обеспечивающей микрорайон горячей водой и теплоносителем, а также в подвальных помещениях двух многоквартирных домов. Повторный отбор состоялся после демонтажа байпасных линий подрядной организацией «Газпром теплоэнерго МО». Полученные образцы планируют передать в лабораторию для исследования.

«Держим ситуацию на контроле. Наша задача — завершить модернизацию сетей и обеспечить жителей качественной горячей водой. Будем следить за результатами лабораторных исследований и принимать необходимые меры», — подчеркнул глава Солнечногорска Константин Михальков.

Последний этап отбора проб намечен на текущую неделю после подключения котельной к ВЗУ № 4. Когда будут готовы результаты всех лабораторных исследований, специалисты проанализируют данные и определят, как проведенные технические работы повлияли на показатели качества горячей воды.