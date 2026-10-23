Парки Люберец подготовили к зимнему сезону

В четверг, 22 октября, в лесопарке «Чемпион» города Дзержинский городского округа Люберцы в рамках подготовки парковых территорий к зимнему периоду состоялся смотр техники. Готовность сил и средств оценивали представители Министерства благоустройства Московской области, администрации городского округа Люберцы и МУ «Дирекции парков».

На обслуживании окружной «Дирекции парков» находится девять парков общей площадью более 235 гектаров. Содержание зон отдыха осуществляется силами подрядной организации.

«Существуют нормативы, согласно которым все парки Московской области должны быть обеспечены необходимым инвентарем, техникой, людьми, экипировкой. Сегодня смотрели подготовку техники и, конечно, сотрудников, чтобы ребята были все экипированы и обеспечены новым инвентарем», — отметил исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Люберцы Вячеслав Звездилин.

В зимний период содержание и уборка парков будут осуществляться в ежедневном режиме. Для этого подрядная организация обеспечена всем необходимым: 11 тракторов, 18 снегоуборочных машин. Техника находится в исправном состоянии и готова к эксплуатации. Дополнительно закуплены лопаты и гранитная крошка. Чистоту в парках будут поддерживать 82 сотрудника, все они обеспечены зимней спецодеждой.

В «Дирекции парков» городского округа Люберцы подчеркнули, что обеспечение безопасного и комфортного пребывания посетителей зон отдыха в зимнее время года является главной задачей всех сотрудников парков. Это позволит жителям и гостям округа наслаждаться зимними прогулками, не беспокоясь о своем здоровье и безопасности.