Благоустройство сквера на улице Дружбы в Люберцах завершат в ноябре
В городском округе Люберцы продолжается благоустройство сквера на улице Дружбы. Вместо старой плитки и разбитых дорожек здесь появятся новое покрытие, освещение и дополнительные зеленые насаждения.
Территория сквера со временем начала приходить в негодность: плитка износилась, на дорожках появились ямы. Жители неоднократно обращались с просьбой обновить общественное пространство, чтобы здесь снова было приятно гулять и отдыхать.
К работам приступили в начале сентября. В настоящее время строители уже демонтировали старое плиточное покрытие и готовят основание для укладки нового. Следующий этап — установка бордюрного камня, дополнительное озеленение и монтаж освещения.
«Для комфорта жителей… данным объектом», — прокомментировал представитель администрации городского округа Люберцы Роман Шумов.
Сейчас на объекте задействованы девять специалистов, но в ближайшее время количество рабочих планируют увеличить. Завершить благоустройство рассчитывают к концу ноября. После завершения работ сквер на улице Дружбы получит новый облик и вновь станет комфортным местом для прогулок и отдыха жителей.