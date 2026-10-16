Благоустройство сквера на улице Дружбы в Люберцах завершат в ноябре

В городском округе Люберцы продолжается благоустройство сквера на улице Дружбы. Вместо старой плитки и разбитых дорожек здесь появятся новое покрытие, освещение и дополнительные зеленые насаждения.

Территория сквера со временем начала приходить в негодность: плитка износилась, на дорожках появились ямы. Жители неоднократно обращались с просьбой обновить общественное пространство, чтобы здесь снова было приятно гулять и отдыхать.

К работам приступили в начале сентября. В настоящее время строители уже демонтировали старое плиточное покрытие и готовят основание для укладки нового. Следующий этап — установка бордюрного камня, дополнительное озеленение и монтаж освещения.