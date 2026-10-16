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    Благоустройство сквера на улице Дружбы в Люберцах завершат в ноябре

    Фото: Пресс-служба администрации г. о. Люберцы

    В городском округе Люберцы продолжается благоустройство сквера на улице Дружбы. Вместо старой плитки и разбитых дорожек здесь появятся новое покрытие, освещение и дополнительные зеленые насаждения.

    Территория сквера со временем начала приходить в негодность: плитка износилась, на дорожках появились ямы. Жители неоднократно обращались с просьбой обновить общественное пространство, чтобы здесь снова было приятно гулять и отдыхать.

    К работам приступили в начале сентября. В настоящее время строители уже демонтировали старое плиточное покрытие и готовят основание для укладки нового. Следующий этап — установка бордюрного камня, дополнительное озеленение и монтаж освещения.

    «Для комфорта жителей… данным объектом», — прокомментировал представитель администрации городского округа Люберцы Роман Шумов.

    Сейчас на объекте задействованы девять специалистов, но в ближайшее время количество рабочих планируют увеличить. Завершить благоустройство рассчитывают к концу ноября. После завершения работ сквер на улице Дружбы получит новый облик и вновь станет комфортным местом для прогулок и отдыха жителей.

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