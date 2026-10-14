Конференция для сотрудников кадровых служб медучреждений прошла в Подмосковье

В Подмосковье прошла конференция для сотрудников кадровых служб медицинских учреждений. Участники рассмотрели правила допуска специалистов к работе, особенности периодической аккредитации, трудоустройство выпускников и поддержку молодых сотрудников. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Заместитель председателя правительства региона — министр здравоохранения Максим Забелин подчеркнул, что для эффективной работы системы здравоохранения важно не только привлекать новых работников, но и помогать им развиваться профессионально, проходить необходимые процедуры и адаптироваться на рабочем месте.

«Такие встречи позволяют кадровым службам получать актуальную информацию, обмениваться опытом и находить решения, которые помогают медицинским организациям укреплять свои коллективы», — отметил он.

Представители Федерального аккредитационного центра разъяснили требования к допуску к профессиональной деятельности специалистов с медицинским, фармацевтическим и немедицинским образованием. Они также рассказали об изменениях в нормативных документах и типичных причинах отказа в периодической аккредитации.

Другой темой стала работа с выпускниками, в том числе их трудоустройство после целевого обучения. Обсуждались развитие наставничества и применение портала непрерывного медицинского и фармацевтического образования.

Кроме того, участникам рассказали о деятельности Регионального кадрового центра Минздрава Московской области, работающего на базе МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского. Центр проводит обучающие программы и тренинги, а также организует опросы сотрудников медицинских организаций.