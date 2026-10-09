Расчистку Южной водоотводной канавы начали в Дубне

Масштабная расчистка Южной водоотводной канавы, от состояния которой зависит защита территорий Левобережья от подтоплений, стартовала в наукограде. Ход работ на месте оценил временно исполняющий полномочия главы Дубны Алексей Брызгалов.

За последние 10 лет этот участок Южной водоотводной канавы практически не очищали. Русло заросло, на дне накопились иловые отложения, из-за чего вода уходила хуже. Особенно остро проблема проявлялась весной: вода застаивалась и могла подтоплять близлежащие территории, в том числе участки с частными домами.

Алексей Брызгалов отметил, что от качества расчистки напрямую зависит, как Дубна пройдет следующий паводковый период. «Важно не просто убрать заросли, а полноценно восстановить работу водоотводной системы. Нужно качественно пройти все участки, чтобы уже весной увидеть конкретный результат — свободное русло и нормальный отвод воды», — подчеркнул он.

Работы начались от места впадения канавы в Волгу. Специалисты ФГБУ «Канал имени Москвы» приступили к расчистке русла и удалению ила. Техника пройдет вдоль особой экономической зоны «Дубна», на участке от улицы Орджоникидзе до СНТ «Заря-1» и «Заря-2», а также вдоль частного сектора — от улицы Жуковского до Дмитровского шоссе. На этих участках русло будет расширено.

После завершения работ, которые займут несколько недель, Южная канава должна вновь полноценно выполнять свою главную задачу — отводить воду и снижать риск подтопления территорий Левобережья во время паводка.