В Богородском округе проведут санитарную рубку леса на 3,2 гектара

Вблизи города Черноголовки Богородского городского округа на площади 3,2 гектара запланирована выборочная санитарная рубка. Об этом сообщили в Ногинском филиале ГАУ МО «Мособллес».

Специалисты филиала уберут поврежденные, усыхающие и пораженные вредителями деревья. Цель работ — создать условия для роста здоровых деревьев и сохранить экологический баланс.

«С помощью выборочной санитарной рубки специалисты обеспечивают защиту и восстановление леса. Реализация мероприятий проходит в соответствии с действующим законодательством и по итогам лесопатологического обследования», — рассказала старший участковый лесничий Ногинского филиала ГАУ МО «Мособллес» Татьяна Бекулова.

В филиале отметили, что лес — это живой организм, и такая забота помогает ему оставаться сильным и здоровым.