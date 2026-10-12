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    В Богородском округе проведут санитарную рубку леса на 3,2 гектара

    Фото: Комитет лесного хозяйства Московской области

    Вблизи города Черноголовки Богородского городского округа на площади 3,2 гектара запланирована выборочная санитарная рубка. Об этом сообщили в Ногинском филиале ГАУ МО «Мособллес».

    Специалисты филиала уберут поврежденные, усыхающие и пораженные вредителями деревья. Цель работ — создать условия для роста здоровых деревьев и сохранить экологический баланс.

    «С помощью выборочной санитарной рубки специалисты обеспечивают защиту и восстановление леса. Реализация мероприятий проходит в соответствии с действующим законодательством и по итогам лесопатологического обследования», — рассказала старший участковый лесничий Ногинского филиала ГАУ МО «Мособллес» Татьяна Бекулова.

    В филиале отметили, что лес — это живой организм, и такая забота помогает ему оставаться сильным и здоровым.

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