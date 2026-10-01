Александр Двойных стал сенатором России от Мособлдумы

На первом заседании Мособлдумы восьмого созыва депутаты наделили Александра Двойных полномочиями сенатора Российской Федерации — представителя от регионального парламента. В Совете Федерации он будет представлять интересы Московской области.

После принятия решения Двойных отметил, что инициативы Подмосковья рассматриваются на федеральном уровне, а регион занимает одно из лидирующих мест по их количеству и качеству.

«Голос Мособлдумы на федеральных площадках звучит уверенно, инициативы, о которых нас просят граждане, рассматриваются. Подмосковье является одним из лидеров по их количеству и качеству, и по поддержанным инициативам. Считаю, что это результат нашей совместной работы», — сказал Александр Двойных.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил опыт нового представителя региона и его знание Московской области.

«Александр Владимирович хорошо знает Московскую область и имеет необходимый опыт для работы в Совете Федерации. Уверен, что он будет эффективно отстаивать интересы нашего региона», — сказал Игорь Брынцалов.

Александр Двойных был избран депутатом Мособлдумы по единому избирательному округу от партии «Единая Россия».