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    Александр Двойных стал сенатором России от Мособлдумы

    Александр Двойных на агропромышленной выставке "День поля Московской области"
    Фото: Александр Двойных на агропромышленной выставке "День поля Московской области"/Медиасток.рф

    На первом заседании Мособлдумы восьмого созыва депутаты наделили Александра Двойных полномочиями сенатора Российской Федерации — представителя от регионального парламента. В Совете Федерации он будет представлять интересы Московской области.

    После принятия решения Двойных отметил, что инициативы Подмосковья рассматриваются на федеральном уровне, а регион занимает одно из лидирующих мест по их количеству и качеству.

    «Голос Мособлдумы на федеральных площадках звучит уверенно, инициативы, о которых нас просят граждане, рассматриваются. Подмосковье является одним из лидеров по их количеству и качеству, и по поддержанным инициативам. Считаю, что это результат нашей совместной работы», — сказал Александр Двойных.

    Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил опыт нового представителя региона и его знание Московской области.

    «Александр Владимирович хорошо знает Московскую область и имеет необходимый опыт для работы в Совете Федерации. Уверен, что он будет эффективно отстаивать интересы нашего региона», — сказал Игорь Брынцалов.

    Александр Двойных был избран депутатом Мособлдумы по единому избирательному округу от партии «Единая Россия».

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