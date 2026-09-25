Выставка лифтов и подъемного оборудования пройдет в «Крокус Экспо» в ноябре

С 10 по 12 ноября в «Крокус Экспо» пройдет международная выставка «Лифт Экспо. Москва». В мероприятии примут участие более 3,5 тысячи специалистов из 14 стран и 60 регионов России, а площадь экспозиции составит семь тысяч квадратных метров.

На выставке представят лифты, комплектующие и подъемное оборудование, IT-решения, технологии монтажа и обслуживания, системы сертификации и контроля, а также разработки для подготовки кадров.

В деловой программе запланированы 11 сессий и пять тематических площадок. Участниками станут производители оборудования, государственные и профильные организации, научно-образовательные учреждения, профессиональные объединения, заказчики и девелоперы.

Министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев отметил, что модернизация лифтового оборудования остается одним из приоритетных направлений ведомства. По его словам, за последние 12 лет в Подмосковье заменили около 4,5 тысячи лифтов.