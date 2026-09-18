18 сентября 2026 12:21 Будущее детской поликлиники № 2 обсудили на встрече в Люберцах Фото: 360.ru Подмосковье

Люберцы

Поликлиники

Подмосковье

В актовом зале Московского областного центра охраны материнства и детства собрались десятки врачей и жителей. Темой обсуждения стало будущее детской поликлиники № 2 на Октябрьском проспекте в Люберцах.

Жителей Люберец обеспокоили участившиеся сообщения о возможном закрытии поликлиники. Поэтому представители областного Минздрава и руководители медучреждений решили дать ответы сразу и напрямую. Главный вопрос — останется ли поликлиника на прежнем месте и сохранятся ли привычные услуги. На встрече заверили: о закрытии речи не идет, а если и будут внутренние изменения, то для врачей и маленьких пациентов работа поликлиники останется прежней.

На встречу пришел и депутат Московской областной думы Дмитрий Дениско. На этот раз — не отвечать, а задать представителям здравоохранения вопросы, которые волнуют его и жителей.