Будущее детской поликлиники № 2 обсудили на встрече в Люберцах
В актовом зале Московского областного центра охраны материнства и детства собрались десятки врачей и жителей. Темой обсуждения стало будущее детской поликлиники № 2 на Октябрьском проспекте в Люберцах.
Жителей Люберец обеспокоили участившиеся сообщения о возможном закрытии поликлиники. Поэтому представители областного Минздрава и руководители медучреждений решили дать ответы сразу и напрямую.
Главный вопрос — останется ли поликлиника на прежнем месте и сохранятся ли привычные услуги. На встрече заверили: о закрытии речи не идет, а если и будут внутренние изменения, то для врачей и маленьких пациентов работа поликлиники останется прежней.
На встречу пришел и депутат Московской областной думы Дмитрий Дениско. На этот раз — не отвечать, а задать представителям здравоохранения вопросы, которые волнуют его и жителей.
Разговор одной поликлиникой не ограничился. Родителей интересовали сроки записи к узким специалистам и готовности анализов, получение льготных лекарств, работа отдельных кабинетов и специалистов. Все обращения жителей фиксировали прямо во время встречи. На часть вопросов ответили на месте, остальные взяли в работу. Главное, в чем заверили родителей: детская поликлиника № 2 продолжает работать.