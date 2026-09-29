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    ИИ за три года выявил более 2 тысяч нарушений на стройплощадках Подмосковья

    Фото: медиасток.рф

    Нейросеть за три года выявила свыше 2 тысяч нарушений на стройплощадках Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья.

    Искусственный интеллект анализирует кадры с 205 камер наружного наблюдения на стройплощадках и распознает 22 вида нарушений — от отсутствия рабочих до признаков пожара. При обнаружении проблемы система ставит задачу для устранения.

    Чаще всего ИИ фиксировал отсутствие прогресса в строительстве в течение месяца, а также отсутствие рабочих и техники на площадке в течение 5 дней.

    В результате внедрения практики до 1 минуты сокращено время реакции на инциденты на стройках, исключена необходимость ручного контроля камер, а также уменьшено количество домов, сдаваемых с задержкой. Главный итог — 438 многоквартирных домов, на которых велось видеонаблюдение, сданы без задержек.

    Изучить эту и другие ИИ-практики Московской области, а также подать заявку на их пилотирование можно на портале «Цифровой регион».

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