Почти 3,5 тысячи человек проверили свое здоровье в Воскресенске за неделю

В поликлиниках завершилась акция «7/57. Старт в долголетие», которая проходила с 19 по 26 сентября. Жители могли пройти диспансеризацию, получить медицинскую помощь и рекомендации специалистов.

Одним из главных направлений стала диспансеризация взрослого населения — ее прошли 1156 человек. Еще 1027 пациентов были охвачены диспансерным наблюдением, которое необходимо людям с хроническими заболеваниями и состояниями, требующими постоянного врачебного контроля.

За время акции специалисты провели 1068 телемедицинских консультаций. Такой формат позволяет врачам дистанционно обсуждать результаты обследований, уточнять диагноз, консультироваться с коллегами и определять дальнейшую тактику ведения пациента. Телемедицинские технологии помогают сделать квалифицированную помощь более доступной.

Особое внимание уделили профилактическому обучению: школы для людей с хроническими неинфекционными заболеваниями посетили 248 человек.

«Итоги недели показали, насколько важны доступная профилактика и внимательное отношение к собственному самочувствию. Не стоит ждать появления тревожных симптомов: многие изменения можно обнаружить заранее и вовремя принять необходимые меры. Благодарим всех жителей, которые приняли участие в акции, прошли обследования и привели своих близких», — отметила заведующая Центром здоровья Татьяна Власова.