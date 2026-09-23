Занятие по безопасности дорожного движения провели для школьников в Воскресенске

Познавательно-развлекательное мероприятие «Дорожная азбука» состоялось в парке культуры и отдыха «Москворецкий» в Воскресенске 22 сентября. Участниками занятия стали второклассники из лицея имени Н. И. Макарова.

Целью мероприятия являлась профилактика безопасного поведения несовершеннолетних на дороге. Благодаря реальным примерам и играм школьники освежили в памяти правила дорожного движения и потренировали бдительность — главное качество, которое необходимо каждому пешеходу.

Ребята повторили ключевые правила для пешеходов и велосипедистов, отвечали на вопросы викторины и разгадывали тематические загадки. Заключительным этапом стали подвижные игры, в которых дети моделировали дорожные ситуации.

Организаторы отметили, что подобные интерактивные форматы помогают учащимся не только закрепить теорию, но и применять знания в реальных условиях.