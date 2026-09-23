Почти 760 катафотов установили на дорогах в Чехове

Как уточнил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин, светоотражатели смонтированы на осевой линии в шахматном порядке. Это должно улучшить видимость для водителей и снизить риск выезда на встречную полосу вне населенных пунктов, особенно на опасных поворотах и в местах прежних смертельных ДТП.

Больше всего элементов установили в Шатуре, Балашихе и Чехове. 476 из 758 катафотов размещены между деревнями Алферово и Гришино, а также в Аксенчиково, Венюково и Покрове. Такие маркеры помогают лучше ориентироваться в темное время суток и при плохой погоде.