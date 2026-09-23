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    Почти 760 катафотов установили на дорогах в Чехове

    Фото: пресс-служба администрации м. о. Чехов

    Специалисты Мосавтодора установили 8800 катафотов на 111 участках региональных дорог в 18 округах Подмосковья. В Чехове появилось 758 таких элементов на 13 участках.

    Как уточнил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин, светоотражатели смонтированы на осевой линии в шахматном порядке. Это должно улучшить видимость для водителей и снизить риск выезда на встречную полосу вне населенных пунктов, особенно на опасных поворотах и в местах прежних смертельных ДТП.

    Больше всего элементов установили в Шатуре, Балашихе и Чехове. 476 из 758 катафотов размещены между деревнями Алферово и Гришино, а также в Аксенчиково, Венюково и Покрове. Такие маркеры помогают лучше ориентироваться в темное время суток и при плохой погоде.

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