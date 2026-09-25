Жилой дом на улице Дмитрия Холодова в Подольске капитально отремонтируют

В микрорайоне Климовск в Подольске капитально ремонтируют многоквартирный дом на улице Дмитрия Холодова. О процессе работ рассказали в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

На объекте обновляют кровлю площадью более тысячи квадратных метров и утепляют фасад площадью около 2,6 тысячи квадратных метров. Вместо шифера на крыше смонтируют профнастил с полимерным покрытием, полностью заменят стропильную систему, а деревянные конструкции обработают огнебиозащитным составом на площади свыше пяти тысяч квадратных метров.

Чердак утепляют двухслойными базальтовыми минераловатными плитами с пароизоляцией и негорючей мембраной. Также заменят четыре кровельных люка и шесть слуховых окон, отремонтируют 12 вентиляционных шахт.

Фасад утеплят базальтовой ватой толщиной до 150 миллиметров по технологии «мокрый фасад». Кроме теплоизоляции, в проект входят ремонт цоколя и балконов, обновление водосточной системы, установка новых входных дверей, козырьков и освещения, а также замена 16 окон в местах общего пользования.

Со стройплощадки уже предусмотрен вывоз более 92 тонн фасадного и свыше 150 тонн кровельного мусора. После завершения работ вдоль дома на участке длиной около 150 метров восстановят газон.