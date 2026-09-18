Минтранс Подмосковья: 25 тысяч арендаторов электросамокатов подтвердили возраст

Более 25 тысяч пользователей сервиса аренды средств индивидуальной мобильности Яндекс Go в Подмосковье подтвердили возраст через портал госуслуг за первый месяц тестирования новой системы авторизации. Она начала работать 17 августа, а с 1 октября 2026 года подтверждение личности через ЕСИА станет обязательным условием для аренды электросамокатов в регионе.

По данным Минтранса Подмосковья, многие пользователи прошли верификацию заранее, не дожидаясь вступления нового требования в силу. Процедура занимает одну-две минуты и позволяет подтвердить возраст арендатора с помощью учетной записи на Госуслугах.

«Подтвержденная учетная запись позволяет четко зафиксировать возраст пользователя и не допустить к аренде тех, кто не достиг установленного законом возраста. Это и есть та прозрачная цифровая среда, где безопасность и удобство идут рука об руку», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Жители региона также могут сообщать о нарушениях, связанных с использованием средств индивидуальной мобильности. Фото и видео можно отправить через боты «Самокаты: общественный контроль» в «Максе», «ВКонтакте» или Telegram. Сообщение автоматически передадут оператору сервиса, а его статус можно отслеживать в чат-боте.