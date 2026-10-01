Еще 343 жительницы Подмосковья сделали маммопластику после лечения рака груди

В Подмосковье женщины, завершившие лечение рака молочной железы, могут бесплатно восстановить форму груди с помощью реконструктивной хирургии. С начала года такую возможность уже использовали 343 пациентки, рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Максим Забелин.

Реконструктивная пластика — один из важных этапов восстановления после рака молочной железы.

«Такие операции помогают женщинам не только восстановить естественную форму груди, но и вернуться к привычному образу жизни после основного этапа лечения», — отметил Максим Забелин.

Восстановление проводят по полису ОМС в Московском областном онкологическом диспансере, МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского и Клинской больнице.

Хирургическое вмешательство возможно как сразу после иссечения опухоли, так и после окончания всех этапов основной терапии. Лечащий врач определяет оптимальные сроки и методику, опираясь на текущее состояние здоровья женщины.

Для получения направления на операцию пациентке необходимо обратиться к онкологу в поликлинике по месту жительства.