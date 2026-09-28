Премьера Венгрии Мадьяра лишили неприкосновенности

Парламент Венгрии лишил премьер-министра Петера Мадьяра неприкосновенности на фоне обвинений в краже мобильного телефона. Об этом сообщил спикер парламента Агнеш Форстхоффер на заседании, которое транслировал телеканал М1 .

Депутаты большинством голосов удовлетворили ходатайство прокуратуры о снятии иммунитета от преследования.

«В поддержку этого решения проголосовали 139 человек. Голосовавших против и воздержавшихся нет», — подчеркнул Форстхоффер.

Мадьяр сам попросил лишить его неприкосновенности и заявил о готовности сотрудничать со следствием.

Летом 2024 года премьер повздорил с посетителем одного из ночных клубов — гость снимал Мадьяра на камеру. Тот отобрал у оппонента телефон и выкинул в Дунай.