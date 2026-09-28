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    Премьера Венгрии Мадьяра лишили неприкосновенности

    Lionel Urman/Keystone Press Agency
    Фото: Lionel Urman/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

    Парламент Венгрии лишил премьер-министра Петера Мадьяра неприкосновенности на фоне обвинений в краже мобильного телефона. Об этом сообщил спикер парламента Агнеш Форстхоффер на заседании, которое транслировал телеканал М1.

    Депутаты большинством голосов удовлетворили ходатайство прокуратуры о снятии иммунитета от преследования.

    «В поддержку этого решения проголосовали 139 человек. Голосовавших против и воздержавшихся нет», — подчеркнул Форстхоффер.

    Мадьяр сам попросил лишить его неприкосновенности и заявил о готовности сотрудничать со следствием.

    Летом 2024 года премьер повздорил с посетителем одного из ночных клубов — гость снимал Мадьяра на камеру. Тот отобрал у оппонента телефон и выкинул в Дунай.

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