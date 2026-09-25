Путин словами «цирк» и «клоуны» ответил на выпад главы МО Эстонии о войне с РФ

Президент России Владимир Путин во время пресс-подхода на XII Международном форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге прокомментировал русофобское заявление нового министра обороны Эстонии Мартина Херема. Об этом сообщили на сайте Кремля.

Один из журналистов напомнил главе государства, что на днях Херем заявил, что в Эстонии готовы убивать каждого русского, который перейдет границу. Министр страны НАТО добавил, что, если русские не нападут первыми, то эстонцам выгоднее сделать это самим.

«Смотрите, это тот случай, знаете, как у нас в шутку говорят: цирк уехал, а клоуны остались. Это политическая клоунада», — ответил Путин.

Российский лидер напомнил, что народонаселение Эстонии примерно составляет один миллион 300 тысяч человек со стариками и младенцами. Армия России, причем только военные, — один миллион 535 тысяч. Поэтому слова Херема — полный бред.

Путин также добавил, что Россия не планирует воевать с Европой. И, самое главное, для этого нет оснований.