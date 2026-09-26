Трамп заявил о готовности к сделке с Кубой вместо военной операции

США надеются заключить сделку с Кубой, и военная операция для принуждения не потребуется. Как сообщил телеканал NBC , с таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп.

Так он прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения, что Пентагон задействовал резервы для вторжения на Кубу.

«Я скажу, что Куба и США заключат сделку. Я не думаю, что нам понадобятся военные», — заявил Трамп.

Президент США добавил, что ситуация на острове стала критической, поэтому без помощи американцев им уже не обойтись.

В конце августа президент США Дональд Трамп подписал постановление о продлении торгового эмбарго против Кубы до сентября 2027 года. В документе говорится, что такое решение отвечает национальным интересам страны.