Трамп заявил о готовности к сделке с Кубой вместо военной операции
США надеются заключить сделку с Кубой, и военная операция для принуждения не потребуется. Как сообщил телеканал NBC, с таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп.
Так он прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения, что Пентагон задействовал резервы для вторжения на Кубу.
«Я скажу, что Куба и США заключат сделку. Я не думаю, что нам понадобятся военные», — заявил Трамп.
Президент США добавил, что ситуация на острове стала критической, поэтому без помощи американцев им уже не обойтись.
В конце августа президент США Дональд Трамп подписал постановление о продлении торгового эмбарго против Кубы до сентября 2027 года. В документе говорится, что такое решение отвечает национальным интересам страны.