Хозяйку салона красоты арестовали в Гане по делу о контрабанде кокаина

Группу из четырех человек арестовали в Гане по делу о контрабанде четырех тонн кокаина во Францию. Как сообщило издание Pulse , наркотики нашли в контейнере с пластиковыми отходами в порту Ганновера.

Французские криминалисты связались со спецслужбами Ганы, которые вышли на предполагаемых контрабандистов. Среди задержанных оказалась 34-летняя владелица салона красоты Euro Spa Джессика Хартог, ее бойфренд — предприниматель Десмонд Корантенг Куриэль, — а также три человека, включая ударившегося в бега гражданина Нидерландов.

Во время обысков в домах подозреваемых нашли оружие, боеприпасы, четыре люксовых автомобиля, поддельные паспорта и крупную сумму денег. Задержанные своей вины не признали, но суд на время следствия заключил их под стражу. Обвинений никому из них пока не предъявили.

На минувшей неделе сотрудники Центральной оперативной таможни нашли в фуре на складе логистического центра в Подмосковье канистры с тремя тоннами прекурсоров для изготовления синтетических наркотиков. По предварительной оценке специалистов, из вещества можно изготовить наркотики на общую сумму около семи миллиардов рублей.