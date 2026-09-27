Кадыров ответил Австралии на санкции против фонда имени его отца

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал власти Австралии разобраться в работе Регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова, прежде чем вводить против него санкции. Об этом он написал в телеграм-канале .

«Вы там в Австралии, перед тем как угождать Западу, хотя бы сами справки наведите — как-никак, целое государство на отдельном материке. Прислали бы послов к нам в республику, чтобы сами посмотрели, оценили, проверили, чем занимается Фонд, поговорили бы с теми, кому помогли», — написал Кадыров.

Австралийские власти включили фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова в новый пакет ограничений против России. Всего в перечень добавили 33 человека, 35 организаций и 38 судов. В ответ Кадыров призвал Канберру отправить представителей в Газу и оценить, кто несет ответственность за страдания палестинцев.

Глава Чечни охарактеризовал свою мать Аймани Кадырову, возглавляющую фонд, как скромного и доброго человека. По его словам, организация провела в секторе Газа три масштабные гуманитарные акции. Кадыров заверил, что фонд не прекратит помогать нуждающимся, несмотря на введенные против него ограничения.