Ростовского каскадера Чеботарева оштрафовали за превышение скорости на Ferrari

Блогера и каскадера Евгения Чеботарева привлекли к административной ответственности после публикации в интернете видео с нарушением правил дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области .

Сотрудники Госавтоинспекции во время мониторинга соцсетей обнаружили ролик, на котором водитель Ferrari F8, предположительно, значительно превысил скорость.

После проверки полицейские возбудили административное дело по части 2 статьи 12.9 КоАП РФ («Превышение установленной скорости движения»).

Кроме того, выяснилось, что автомобиль эксплуатировался без полиса ОСАГО. За это в отношении 35-летнего ростовчанина составили еще один административный материал по части 2 статьи 12.37 КоАП РФ. По этой статье ему назначили штраф в размере 800 рублей.

Телеграм-канал Shot писал, что Чеботарев разбил Ferrari в центре Ростова-на-Дону. Издание приложило к посту видео, на котором заметен спидометр автомобиля. В какие-то моменты Чеботарев набирал скорость в 130 километров в час.