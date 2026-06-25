Ростовского каскадера Чеботарева оштрафовали за превышение скорости на Ferrari
Блогера и каскадера Евгения Чеботарева привлекли к административной ответственности после публикации в интернете видео с нарушением правил дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.
Сотрудники Госавтоинспекции во время мониторинга соцсетей обнаружили ролик, на котором водитель Ferrari F8, предположительно, значительно превысил скорость.
После проверки полицейские возбудили административное дело по части 2 статьи 12.9 КоАП РФ («Превышение установленной скорости движения»).
Кроме того, выяснилось, что автомобиль эксплуатировался без полиса ОСАГО. За это в отношении 35-летнего ростовчанина составили еще один административный материал по части 2 статьи 12.37 КоАП РФ. По этой статье ему назначили штраф в размере 800 рублей.
Телеграм-канал Shot писал, что Чеботарев разбил Ferrari в центре Ростова-на-Дону. Издание приложило к посту видео, на котором заметен спидометр автомобиля. В какие-то моменты Чеботарев набирал скорость в 130 километров в час.