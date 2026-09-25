Volkswagen и Audi отзовут более 2,1 миллиона машин

Volkswagen Group запустила масштабную сервисную кампанию. Она охватит более 2,1 миллиона машин по всему миру, сообщила автомобильная организация ADAC .

Причиной стал возможный дефект крепления в рулевом механизме. Из-за коррозии резьбовое соединение может ослабнуть и разрушиться. В худшем случае это приведет к ухудшению управляемости или полному отказу руля.

На сервис пригласят владельцев Volkswagen Golf, Golf Variant, Tiguan, Touran и Caddy, выпущенных с сентября 2013 года по июль 2024-го. Также отзыв затронет Audi Q3, произведенные с октября 2017 года по май 2024-го.

Специалисты проверят крепежный узел и заменят проблемный болт на более устойчивый к коррозии. Работы для владельцев бесплатны. В концерне заявили, что данных о ДТП или пострадавших из-за дефекта нет.

В феврале немецкая компания BMW объявила отзыв более 500 тысяч авто из-за риска возгорания двигателя.