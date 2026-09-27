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    «Так работает демократия». Вучич пообещал поздравить оппонентов в случае их победы

    Вучич пообещал поздравить оппонентов, если они выиграют парламентские выборы

    Yurii Rylchuk
    Фото: Yurii Rylchuk/www.globallookpress.com

    Президент Сербии Александр Вучич пообещал поздравить своих оппонентов, если они выиграют парламентские выборы, которые пройдут в октябре. Диалог происходил в эфире телеканала CNN.

    Вучича спросили о росте авторитаризма в Сербии в связи с его планами участвовать в выборах в Скупщину. Президент напомнил, что подобные действия осуществили президенты Болгарии и Финляндии. Вучич заявил, что всегда слушает людей, поскольку без легитимности будет «никем».

    «У нас будет важная избирательная гонка, посмотрим, кто выиграет, если другая сторона — я поздравлю их в тот же вечер. <…> Так работает демократия», — заявил Вучич.

    Политик ранее заявил, что уйдет в отставку с поста президента, чтобы участвовать в парламентских выборах.

    Накануне Вучич провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Глава Сербии отметил, что рассчитывает на продление контракта на поставки российского газа, срок действия которого истекает 30 сентября.

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