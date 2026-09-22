В США выяснили подробности исчезновения 10-летнего ребенка в 1993 году

Ребенок родом из Брентвуда, он пропал 24 мая 1993 года: отправился на велосипедную прогулку, встретил приятеля и исчез. Недавно работники подразделения по нераскрытым делам опросили свидетелей. В итоге появилась новая зацепка.

Один из опрашиваемых признался в соучастии в преступлении. В 1993 году ему было 13 лет. Мужчина рассказал, что они с Бурдынски были в доме в злополучный день. Рядом с ними находился 28-летний Джозеф Линч. Он велел подростку надругаться над мальчиком, тот отказался. В итоге его убили.

Сейчас Линчу 61 год, с мая он сидит в тюрьме — его обвинили в поджоге и изнасиловании двух несовершеннолетних. Второй участник, которому 47 лет, остался на свободе, потому что на момент преступления ему было 13. Судить Линча будут в октябре.

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