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    АдГ победила на выборах в еще одном регионе Германии, Мерц назвал результат своей партии «катастрофой»

    АдГ победила на выборах в Мекленбурге — Передней Померании

    Фото: РИА «Новости»

    В немецкой регионе Мекленбург — Передняя Померания завершились выборы в местный парламент. Первое место заняла «Альтернатива для Германии» (АдГ), сообщил телеканал NDR.

    АдГ победила с результатом 38,2% голосов. Несмотря на первое место, партия останется в оппозиции.

    Главным провалом гонки стал результат Христианско-демократического союза (ХДС), партии Мерца. ХДС набрала лишь 4,9% и впервые в истории потеряла все места в земельном парламенте. Пятипроцентный порог также не перешагнул «Союз Сары Вагенкнехт» (BSW).

    Канцлер Германии Фридрих Мерц уже назвал результаты голосования «катастрофой». Он признал личную ответственность за это, но отказался уходить в отставку.

    Ранее АдГ победила на выборах в Саксонии-Анхальт. После этого руководители партии потребовали сближения с Россией.