АдГ победила на выборах в Мекленбурге — Передней Померании

В немецкой регионе Мекленбург — Передняя Померания завершились выборы в местный парламент. Первое место заняла «Альтернатива для Германии» (АдГ), сообщил телеканал NDR .

АдГ победила с результатом 38,2% голосов. Несмотря на первое место, партия останется в оппозиции.

Главным провалом гонки стал результат Христианско-демократического союза (ХДС), партии Мерца. ХДС набрала лишь 4,9% и впервые в истории потеряла все места в земельном парламенте. Пятипроцентный порог также не перешагнул «Союз Сары Вагенкнехт» (BSW).

Канцлер Германии Фридрих Мерц уже назвал результаты голосования «катастрофой». Он признал личную ответственность за это, но отказался уходить в отставку.

Ранее АдГ победила на выборах в Саксонии-Анхальт. После этого руководители партии потребовали сближения с Россией.