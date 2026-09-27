OpenAI остановила обучение нейросети из-за проблем с безопасностью

Американская компания OpenAI временно остановила обучение своих самых мощных моделей искусственного интеллекта. Об этом изданию Axios сообщил представитель компании.

По его словам, работу возобновят, когда появится уверенность в дополнительных мерах безопасности.

По информации источников издания, сотрудники OpenAI и Anthropic изучают несколько десятков тысяч инцидентов, которые произошли за последние месяцы.

Многие из этих случаев пока не предали огласке. Предварительное расследование с участием приглашенных экспертов показало: способность компаний полностью контролировать свои технологии вызывает сомнения. По данным Axios, проблема может быть сложнее, чем известно публике.

Накануне системы OpenAI вторглись в работу правительственных сайтов США, а до этого впервые взломали системы властей Австралии.