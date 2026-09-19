В ФАО назвали невыполнимой задачу избавиться от голода в мире к 2030 году

Глава отделения ФАО Кобяков: избавить мир от голода к 2030 году не получится

Задачу по устранению от голода в мире к 2030 году не получится. Об этом РИА «Новости» заявил глава отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по связям с Россией Олег Кобяков.

Он отметил, что нынешними темпами решить поставленную ранее задачу невозможно. Тем не менее, ее масштаб постепенно снижается.

«Если вспомнить, что человечество решением Генассамблеи ООН поставило задачу к 2030 году избавиться от голода как явления, то, очевидно, эта задача сейчас невыполнима», — подчеркнул Кобяков.

Глава отделения ФАО добавил, что при сохранении нынешней динамики и без учета эскалации на Ближнем Востоке к 2030 году будут голодать порядка 512 миллионов человек.

Ранее руководитель Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов рассказал, что мир вступает в эпоху структурного дефицита воды. Специалист напомнил, что предыдущий год считается одним из самых засушливых за последние 35 лет по уровню речного стока. Водные запасы сокращаются с середины 2010-х.