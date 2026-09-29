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    Трамп приказал создать онлайн портал для госуслуг США

    Bonnie Cash — Pool via CNP/Keystone Press Agency
    Фото: Bonnie Cash — Pool via CNP/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

    В США создадут онлайн портал для государственных услуг, указ подписал президент Дональд Трамп. Документ опубликовали на сайте Белого дома.

    «Настоящий указ предписывает создать America.gov в качестве единого цифрового портала федерального правительства для всех находящихся в США лиц, обращающихся за информацией или услугами федеральных органов власти», — написал Трамп в заявлении.

    Пользователи смогут получать на портале ответы на вопросы, оформлять запросы, не переходя на сайты профильных ведомств. Для получения услуг на платформе нужно будет зарегистрироваться и авторизоваться.

    На разработку порядка запуска America.gov Трамп отвел 90 дней. После истечения этого срока федеральные ведомства должны подключить к порталу свои онлайн-сервисы, а также обеспечить защиту персональных данных.

    Телеканалы MS NOW, CNN и газета Politico подали новый иск против Трампа. Они потребовали запретить президенту лишать их журналистов доступа в Белый дом.

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