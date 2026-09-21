Медведев напомнил Ле Пен о санкциях против России на критику об активах Auchan

Французская партия «Национальное объединение» под руководством Марин Ле Пен стала обычным европейским политическим объединением, наполненным русофобией. Об этом на своей странице в социальной сети X написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Так он отреагировал на заявление Ле Пен, которая назвала передачу активов российской «дочки» французской торговой сети «Ашан» «враждебными действиями».

«Тысячи санкций против русских во Франции, плюс ракеты для киевских выродков — это, значит, дружелюбно? По-видимому, партия Ле Пен теперь обычная европейская партия: русофобия и поддержка нацистов в Киеве», — написал Медведев.

Президент России Владимир Путин в минувший четверг, 17 сентября, подписал указ о передаче во временное управление компании «Л.Е. В. Менеджмент» российских активов компаний Nestlé, Auchan, FM Logistic и «Лемана ПРО».

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что против бизнеса из недружественных стран нужно действовать жестче, и предложил принудительно изымать их имущество.