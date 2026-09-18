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    На Багамах акула чуть не съела туристку, купавшуюся с дельфинами

    People: акула напала на туристку, купавшуюся с дельфинами на Багамских островах

    Gerald Nowak/imageBROKER.com
    Фото: Gerald Nowak/imageBROKER.com/www.globallookpress.com

    На Багамских островах 37-летняя туристка из Австрии серьезно пострадала при атаке акулы во время экскурсии с дельфинами. Об этом сообщил журнал People.

    Нападение произошло 14 сентября приблизительно в шести километрах от берега острова Северный Бимини. По данным полиции, женщина вместе с остальными участниками тура находилась в воде, когда морская хищница атаковала ее.

    После стычки с акулой пострадавшую отправили в клинику Бимини, однако из-за тяжести полученных травм ее пришлось доставить в Нью-Провиденс по воздуху.

    Имя женщины не раскрыли, сведений о ее самочувствии тоже нет. Также не определили вид акулы, которая напала на нее. Полицейские выясняют обстоятельства случившегося.

    Ранее акула напала на мужчину на пляже в Нью-Йорке. Хищница приблизилась к берегу из-за аномальной жары.