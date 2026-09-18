На Багамах акула чуть не съела туристку, купавшуюся с дельфинами

People: акула напала на туристку, купавшуюся с дельфинами на Багамских островах

На Багамских островах 37-летняя туристка из Австрии серьезно пострадала при атаке акулы во время экскурсии с дельфинами. Об этом сообщил журнал People .

Нападение произошло 14 сентября приблизительно в шести километрах от берега острова Северный Бимини. По данным полиции, женщина вместе с остальными участниками тура находилась в воде, когда морская хищница атаковала ее.

После стычки с акулой пострадавшую отправили в клинику Бимини, однако из-за тяжести полученных травм ее пришлось доставить в Нью-Провиденс по воздуху.

Имя женщины не раскрыли, сведений о ее самочувствии тоже нет. Также не определили вид акулы, которая напала на нее. Полицейские выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее акула напала на мужчину на пляже в Нью-Йорке. Хищница приблизилась к берегу из-за аномальной жары.