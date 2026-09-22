В ЕС на уровне экспертов готовят инициативы о формировании новой структуры, куда можно было бы «спрятать» российские активы, выведя их из Euroclear. Об этом сообщила Служба внешней разведки России.

«Разрабатываются предложения о создании новой наднациональной структуры, куда можно было бы „спрятать“ авуары России, выведя их из находящегося в бельгийской юрисдикции депозитария Euroclear», — заявили в СВР.

По данным службы, в ЕС боятся, что без изъятия российских активов не получится постоянно финансировать провалившийся киевский режим.

Также недружественные европейские лидеры торопятся. Нужно успеть провернуть операцию по хищению активов до выборов, предстоящих в ряде стран Европы в 2027 году: окно возможностей для кражи активов закроется, если у власти окажутся несогласные с разжиганием войны.

Кроме того, руководству ЕС следовало бы усвоить, что стремление похитить суверенные средства России подорвет доверие к общеевропейским институтам.