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    Индия указала США на последствия принятия закона о санкциях против России

    Ringo Chiu/ZUMAPRESS.com
    Фото: Ringo Chiu/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

    Правительство Индии указало США на вероятные последствия принятия Конгрессом закона о санкциях против России и Ирана и намерено предпринять все нужные шаги для защиты своих интересов. Об этом сообщил МИД республики, заявление процитировал ТАСС.

    «Правительство Индии приняло к сведению утверждение Конгрессом США закона о введении санкций против России и Ирана. Мы следим за дальнейшим развитием событий в связи с этим», — указали в ведомстве.

    В министерстве отметили, что Индия твердо настроена обеспечивать энергетическую безопасность своего населения — 1,4 миллиарда человек. Страна продолжит решать этот вопрос за счет диверсификации источников поставок, учитывая изменчивость рыночной конъюнктуры.

    Также в МИД объяснили, что в последнее время этот вопрос поднимали на высоком уровне с американскими представителями. Индия ясно обозначила возможные последствия этих мер как для двусторонних отношений, так и для глобального энергетического рынка.