Индия указала США на последствия принятия закона о санкциях против России

Правительство Индии указало США на вероятные последствия принятия Конгрессом закона о санкциях против России и Ирана и намерено предпринять все нужные шаги для защиты своих интересов. Об этом сообщил МИД республики, заявление процитировал ТАСС .

«Правительство Индии приняло к сведению утверждение Конгрессом США закона о введении санкций против России и Ирана. Мы следим за дальнейшим развитием событий в связи с этим», — указали в ведомстве.

В министерстве отметили, что Индия твердо настроена обеспечивать энергетическую безопасность своего населения — 1,4 миллиарда человек. Страна продолжит решать этот вопрос за счет диверсификации источников поставок, учитывая изменчивость рыночной конъюнктуры.

Также в МИД объяснили, что в последнее время этот вопрос поднимали на высоком уровне с американскими представителями. Индия ясно обозначила возможные последствия этих мер как для двусторонних отношений, так и для глобального энергетического рынка.