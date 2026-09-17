«Свое не отдадим». Лукашенко четко обозначил красные линии Белоруссии

Лукашенко: «Пока я у власти, чужого нам не надо, но и своего не отдадим»

Глава Белоруссии Александр Лукашенко на молодежном форуме обозначил территориальные принципы республики. Президент заявил, что страна не собирается притязать на земли других государств, политика процитировала его пресс-служба на официальном сайте.

Единство народа Белоруссии Александр Лукашенко приравнял к независимости республики. Отметил он и удачное геополитическое расположение страны. После этого политик высказался по территориальному вопросу. Президент Белоруссии обозначил четкие красные границы республики.

Формула, пока я у власти, одна: чужого нам не надо, но и своего мы не отдадим.

Глава государства назвал эту формулу основой политики страны. По словам белорусского лидера, республика не собирается навязывать другим свои взгляды. При этом руководство страны не допустит внедрения чужих идей извне.

Александр Лукашенко подчеркнул самодостаточность белорусского общества. Белорусам не нужны чужие территории, богатства или навязанные Западом ценности.

«Свою философию жизни мы никому не навязываем, но и импортная философия здесь не приживется», — объяснил политик.

Ранее Лукашенко анонсировал проверки армии вплоть до мобилизации.