Женщина ожила в гробу спустя день после смерти

Star: в Китае женщина ожила в гробу через день после смерти

Жительница китайской провинции Хэбэй пришла в сознание в охлаждаемом гробу спустя сутки после того, как родственники сочли ее умершей. Об этом сообщило издание The Star .

Женщина много лет лечилась от онкологического заболевания и страдала церебральным тромбозом. После того как медики признали опухоль неоперабельной, семья забрала ее домой, чтобы обеспечить паллиативный уход.

Позже родственники обнаружили пенсионерку без признаков жизни и поместили тело в специальный охлаждаемый гроб. Они рассчитывали сохранить его до приезда близких, находившихся в других городах.

На следующий вечер невестка услышала слабые стоны из гроба. Родственники открыли его и обнаружили, что женщина жива. Вскоре она полностью пришла в сознание.

При этом состояние 70-летней пенсионерки оставалось критическим: она не могла самостоятельно есть и пить. В ту же ночь женщина умерла. После этого родственники похоронили ее.

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