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    СNN, MS NOW и Politico подали новый иск против Трампа

    Bonnie Cash — Pool via CNP/Keystone Press Agency
    Фото: Bonnie Cash — Pool via CNP/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

    Телеканалы MS NOW, CNN и газета Politico подали новый иск в федеральный суд в Колубмии. Представители СМИ потребовали запретить американскому лидеру Дональду Трампу лишать их журналистов доступа в Белый дом. Об этом сообщил CNN.

    «СМИ, которые стали объектом попытки президента Дональда Трампа запретить им доступ в Белый дом, обратились к федеральному судье с просьбой продлить его постановление о временном восстановлении их доступа», — подчеркнули журналисты.

    Речь идет о временном постановлении, вынесенном судьей Тимом Келли 24 сентября на двухнедельный срок. Истцы назвали запрет администрации Трампа «незаконным покушением на фундаментальные свободы, гарантированные первой поправкой к Конституции США».

    Представители телеканалов и газеты связали мотивацию для недопуска журналистов стремлением президента Соединенных Штатов наказать и запугать сферу масс-медиа.