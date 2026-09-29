СNN, MS NOW и Politico подали новый иск против Трампа
Телеканалы MS NOW, CNN и газета Politico подали новый иск в федеральный суд в Колубмии. Представители СМИ потребовали запретить американскому лидеру Дональду Трампу лишать их журналистов доступа в Белый дом. Об этом сообщил CNN.
«СМИ, которые стали объектом попытки президента Дональда Трампа запретить им доступ в Белый дом, обратились к федеральному судье с просьбой продлить его постановление о временном восстановлении их доступа», — подчеркнули журналисты.
Речь идет о временном постановлении, вынесенном судьей Тимом Келли 24 сентября на двухнедельный срок. Истцы назвали запрет администрации Трампа «незаконным покушением на фундаментальные свободы, гарантированные первой поправкой к Конституции США».
Представители телеканалов и газеты связали мотивацию для недопуска журналистов стремлением президента Соединенных Штатов наказать и запугать сферу масс-медиа.