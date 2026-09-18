«Езжайте домой». Власти Таиланда запретили иностранцам умирать

Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун возмутился тем, что иностранцы захотели открыть частное кладбище, он призвал «ехать умирать к себе домой». Об этом сообщила газета The Nation .

В своей речи глава правительства затронул тему строительства иностранцами религиозных объектов и частных кладбищ. Он подчеркнул, что такие инициативы должны соответствовать законам и учитывать особенности тайского общества.

«Скажите спасибо, что мы разрешили вам приехать сюда. Если вы собираетесь умирать, езжайте к себе домой и умирайте там. А здесь вам умирать не нужно», — приводит газета его слова.

Чанвиракун отметил, что новые правила депортации, вступившие в силу 28 августа, позволяют быстрее выдворять нарушителей. Премьер добавил, что Таиланд приветствует туристов и инвесторов, но это не дает им права нарушать местные законы.

Ранее российского туриста, отдыхавшего в Паттайе, избили и ограбили на улице.