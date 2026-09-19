США одобрили продажу Украине средств ПВО на 2,68 миллиарда долларов

Украина получит очередные американские средства для усиления противовоздушной обороны — поставку одобрил Государственный департамент США. Об этом сообщила пресс-служба американского ведомства.

Сумма сделки оценивается в 2,68 миллиарда долларов. В пакет войдут ракеты, системы ПВО с лазерным наведением, пусковые установки и радары — все это запросила украинская сторона.

Оплату возьмут на себя европейские партнеры. Часть расходов пройдет по американской программе иностранного военного финансирования, и эти деньги зачтут как взнос США в фонд восстановления Украины.

Ранее Минобороны Финляндии сообщило, что страна направит на Украину очередной пакет военной помощи на сумму почти 300 миллионов евро.