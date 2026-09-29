Трамп оценил встречу с Си Цзиньпином на 12 баллов из 10

Президент США Дональд Трамп поставил встрече с председателем КНР Си Цзиньпином оценку выше максимальной по десятибалльной шкале. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление американского лидера журналистам в Белом доме.

«Я бы сказал, что по 10-балльной шкале оценил бы ее на 12», — заявил Трамп. Он также назвал прошедшую встречу с Си Цзиньпином замечательной.

Американский президент уже положительно высказывался об этих переговорах. На днях он написал в Truth Social, что встреча оказалась продуктивной как для Соединенных Штатов, так и для Китая, и призвал ожидать «потрясающих вещей».

Си Цзиньпин также позитивно оценил состоявшиеся переговоры и заявил, что стороны провели искренний обмен мнениями.