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    Трамп оценил встречу с Си Цзиньпином на 12 баллов из 10

    Bonnie Cash - Pool via CNP/Consolidated News Photos
    Фото: Bonnie Cash - Pool via CNP/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com

    Президент США Дональд Трамп поставил встрече с председателем КНР Си Цзиньпином оценку выше максимальной по десятибалльной шкале. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление американского лидера журналистам в Белом доме.

    «Я бы сказал, что по 10-балльной шкале оценил бы ее на 12», — заявил Трамп. Он также назвал прошедшую встречу с Си Цзиньпином замечательной.

    Американский президент уже положительно высказывался об этих переговорах. На днях он написал в Truth Social, что встреча оказалась продуктивной как для Соединенных Штатов, так и для Китая, и призвал ожидать «потрясающих вещей».

    Си Цзиньпин также позитивно оценил состоявшиеся переговоры и заявил, что стороны провели искренний обмен мнениями.

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