Макрон потребовал от кабмина стабилизировать поставки и цены на топливо

Президент Франции Эммануэль Макрон потребовал от правительства стабилизировать поставки топлива на внутренний рынок и взять под контроль цены на бензин. Об этом написала газета Le Figaro .

На каждой десятой АЗС во Франции наблюдаются проблемы с топливом, не хватает хотя бы одного вида нефтепродуктов. Французы в соцсетях жалуются на высокие цены на бензин и призывают к протестам и блокировке средиземноморских нефтебаз.

«Ситуация становится все более сложной в последние недели», — заявила пресс-секретарь правительства Мод Брежон.

Макрон в ответ на угрозу забастовок поручило правительству наладить поставки горючего в страну.

Ранее издание Politico обвинило руководство Евросоюза в неспособности справиться с нарастающими экономическими проблемами стран-участниц. Стоимость обслуживания государственного долга Германии, Италии и Франции выросла до максимальных показателей за последние 15 лет.