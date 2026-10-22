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    Трамп заявил, что США пока не ведут переговоров с Ираном по поводу конфликта

    Фото: РИА «Новости»

    Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Вашингтон сейчас не ведет диалога с Ираном насчет урегулирования ситуации. Его ответ журналистам привела пресс-служба Белого дома.

    «Нет, полагаю, что мы не ведем с ними переговоров», — сказал Трамп.

    Он отметил, что конфликт с Ираном в скором времени разрешится «тем или иным способом».

    В феврале США и Израиль стали наносить удары по иранским объектам, Тегеран также ответил атаками. В середине июня стороны пришли к соглашению о прекращении боевых действий, но позже снова обменялись ударами. Ситуацию до сих пор не урегулировали.

    Ранее телеканал CNN сообщил, что в случае возобновления ударов по Ирану Пентагон может воспользоваться самой мощной неядерной бомбой — «матерью всех бомб». По данным журналистов, на одном из совещаний в Белом доме американский лидер дал указание подготовить варианты ударов по иранским целям.

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