Трамп заявил, что США пока не ведут переговоров с Ираном по поводу конфликта

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Вашингтон сейчас не ведет диалога с Ираном насчет урегулирования ситуации. Его ответ журналистам привела пресс-служба Белого дома.

«Нет, полагаю, что мы не ведем с ними переговоров», — сказал Трамп.

Он отметил, что конфликт с Ираном в скором времени разрешится «тем или иным способом».

В феврале США и Израиль стали наносить удары по иранским объектам, Тегеран также ответил атаками. В середине июня стороны пришли к соглашению о прекращении боевых действий, но позже снова обменялись ударами. Ситуацию до сих пор не урегулировали.

Ранее телеканал CNN сообщил, что в случае возобновления ударов по Ирану Пентагон может воспользоваться самой мощной неядерной бомбой — «матерью всех бомб». По данным журналистов, на одном из совещаний в Белом доме американский лидер дал указание подготовить варианты ударов по иранским целям.