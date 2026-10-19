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    Ареф заявил о причастности Украины к беспорядкам на севере Ирана

    Фото: РИА «Новости»

    Украина поддерживает беспорядки на севере Ирана с помощью атак на Каспийский регион, который является важным для поставок продовольствия. Об этом сообщил первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным, его слова привел ТАСС.

    «Для развития отношений имеют особое значение поставки зерна и продуктов питания. Некоторые беспорядки Украина создала в этом регионе, на севере нашей страны», — поделился он.

    По словам Арефа, нельзя допустить, чтобы это повредило отношениям Москвы и Тегерана.

    Ранее стало известно, что министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Иран. Дипломат уделит внимание укреплению стратегического партнерства стран. Он проинформирует иранскую сторону о ключевых итогах встреч со странами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива в Манаме.

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