Ареф заявил о причастности Украины к беспорядкам на севере Ирана

Украина поддерживает беспорядки на севере Ирана с помощью атак на Каспийский регион, который является важным для поставок продовольствия. Об этом сообщил первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным, его слова привел ТАСС .

«Для развития отношений имеют особое значение поставки зерна и продуктов питания. Некоторые беспорядки Украина создала в этом регионе, на севере нашей страны», — поделился он.

По словам Арефа, нельзя допустить, чтобы это повредило отношениям Москвы и Тегерана.

Ранее стало известно, что министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Иран. Дипломат уделит внимание укреплению стратегического партнерства стран. Он проинформирует иранскую сторону о ключевых итогах встреч со странами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива в Манаме.