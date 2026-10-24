Россия и Саудовская Аравия запланировали гуманитарные проекты в третьих странах

Россия и Саудовская Аравия намерены расширять взаимодействие в сфере гуманитарной помощи, в том числе в странах, переживающих конфликты и кризисы. Об этом РИА «Новости» заявил советник саудовского королевского двора Абдалла ар-Рабиа.

«Мы изучаем, в каких странах совместная деятельность могли бы способствовать облегчению страданий населения», — сообщил он.

По словам ар-Рабиа, практическое сотрудничество может начаться с обмена опытом и повышения квалификации специалистов.

Среди перспективных направлений он выделил медицинскую помощь, продовольственную безопасность и проведение спасательных операций при чрезвычайных ситуациях.

Саудовский представитель посетил Россию по приглашению МЧС и отдельно отметил российские наработки в подготовке спасателей.

Центр имени короля Салмана основали в 2015 году для поддержки людей, пострадавших от стихийных бедствий, вооруженных конфликтов и других кризисов.

Ранее президент России Владимир Путин обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с кронпринцем Саудовской Аравии.