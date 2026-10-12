Великобритания введет санкции против Ирана

Власти Великобритании наложат санкции на Иран из-за ситуации с авиабазой Фэрфорд. Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Энди Бернэм, его процитировало издание Arab News .

Глава правительства рассказал, что Исламская республика «с высокой долей вероятности» скоординировала заговор, направленный против авиабазы.

«Мы не потерпим этих угроз на нашей территории», — отметил Бернэм.

Премьер-министр добавил, что Британия будет «пресекать использование Ираном криминальных сетей» с помощью всего спектра ее полномочий. В рамках борьбы с Исламской республикой британское руководство введет дополнительные санкции для ограничения возможностей КСИР.

Ранее секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи заявил, что страна в ответ на удары может ликвидировать дата-центры США в регионе. Он напомнил, что у Белого дома есть ценные активы в Объединенных Арабских Эмиратах и Ормузском проливе.