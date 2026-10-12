Великобритания введет санкции против Ирана
Власти Великобритании наложат санкции на Иран из-за ситуации с авиабазой Фэрфорд. Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Энди Бернэм, его процитировало издание Arab News.
Глава правительства рассказал, что Исламская республика «с высокой долей вероятности» скоординировала заговор, направленный против авиабазы.
«Мы не потерпим этих угроз на нашей территории», — отметил Бернэм.
Премьер-министр добавил, что Британия будет «пресекать использование Ираном криминальных сетей» с помощью всего спектра ее полномочий. В рамках борьбы с Исламской республикой британское руководство введет дополнительные санкции для ограничения возможностей КСИР.
Ранее секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи заявил, что страна в ответ на удары может ликвидировать дата-центры США в регионе. Он напомнил, что у Белого дома есть ценные активы в Объединенных Арабских Эмиратах и Ормузском проливе.