Главред «Рунета» раскрыл последствия уничтожения кабелей в Ормузе

Повреждение подводных интернет-кабелей в Ормузском проливе нанесет ущерб странам региона. Об этом сообщил главред IT-издания «Рунет», глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков ведущей Елене Кононовой в эфире 360.ru.

«Повреждение кабелей вызовет серьезные проблемы. Их можно сравнивать с автомагистралями. Когда трасс становится меньше, трафик перенаправляется на свободные дороги. Но понятно, что проезжая часть может быть не рассчитана на пропуск такого количества машин, поэтому образуются заторы», — отметил спикер.

Он пояснил, что в данном случае случае пробки — это плохая связь или долгое время отклика. Да в целом, какие-то ресурсы и сервисы могут не работать. Зыков обратил внимание, что в худшем случае переводы между банками либо замедлятся, либо на какое-то время встанут.

Какие еще грозят последствия, если интернет-кабели в Ормузском проливе станут целями Ирана, читайте в нашем материале.