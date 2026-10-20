Глава МИД Ирана после встречи с Лавровым заявил о тесном сотрудничестве с РФ

Тегеран и Москва еще никогда в истории не взаимодействовали настолько плотно, как сейчас. Об этом в соцсети Х заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи после встречи с российскими министром иностранных дел Сергеем Лавровым, его процитировало РИА «Новости» .

Аракчи отметил, что во время встречи обсудили все темы, включая вопросы, связанные с Европой и Ближним Востоком, а также рассмотрели расширение сотрудничества в экономической и ядерной областях.

«Никогда в нашей истории Иран и Россия не сотрудничали так тесно, как сейчас», — написал он.

Сергей Лавров прибыл в Тегеран с рабочим визитом накануне. До этого он провел встречу с иранским президентом Масудом Пезешкианом, который поблагодарил российского коллегу Владимира Путина за принципиальную позицию по ближневосточной ситуации.

Ранее Лавров заявил, что в Москве обеспокоились тем, как ситуация вокруг Ирана влияет на мировую экономику.