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    Глава МИД Ирана после встречи с Лавровым заявил о тесном сотрудничестве с РФ

    Фото: РИА «Новости»

    Тегеран и Москва еще никогда в истории не взаимодействовали настолько плотно, как сейчас. Об этом в соцсети Х заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи после встречи с российскими министром иностранных дел Сергеем Лавровым, его процитировало РИА «Новости».

    Аракчи отметил, что во время встречи обсудили все темы, включая вопросы, связанные с Европой и Ближним Востоком, а также рассмотрели расширение сотрудничества в экономической и ядерной областях.

    «Никогда в нашей истории Иран и Россия не сотрудничали так тесно, как сейчас», — написал он.

    Сергей Лавров прибыл в Тегеран с рабочим визитом накануне. До этого он провел встречу с иранским президентом Масудом Пезешкианом, который поблагодарил российского коллегу Владимира Путина за принципиальную позицию по ближневосточной ситуации.

    Ранее Лавров заявил, что в Москве обеспокоились тем, как ситуация вокруг Ирана влияет на мировую экономику.

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